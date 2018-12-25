"تحالف أمريكا" يشن غارات جوية في سوريا

25 ديسمبر 2018 - 09:08 م

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، يوم الثلاثاء، إنه شن ضربات جوية الأسبوع الماضي أدت إلى تدمير منشآت يستخدمها تنظيم "داعش" في سوريا.

يأتي ذلك ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النصر على التنظيم المتشدد وقوله إنه سيسحب القوات الأمريكية من البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال التحالف إن هجماته في الأسبوع بين 16 و22 ديسمبر والتي شملت ضربات جوية و ”إطلاق نار منسق“ دمرت منشآت لوجيستية ونقاط تجمع يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية وألحقت أضرارا بقدرة التنظيم على تمويل أنشطته و“أزاحت عدة مئات من مقاتلي التنظيم من أرض المعركة“.

وقال الميجر جنرال البريطاني كريستوفر جيكا نائب قائد التحالف ”تنظيم الدولة الإسلامية يمثل تهديدا حقيقيا للغاية للاستقرار طويل الأمد في هذه المنطقة ومهمتنا ما زالت كما هي: الهزيمة الكاملة لتنظيم الدولة الإسلامية“.

ويمثل هذا التصريح تناقضا مع إعلان ترامب الأسبوع الماضي أن القوات الأمريكية نجحت في مهمتها وهزمت تنظيم الدولة الإسلامية ولم يعد وجودها مطلوبا في البلاد.

وأثارت أنباء الانسحاب انتقادات فورية من بعض الجمهوريين الذين قالوا إن سحب القوات سيطلق يد روسيا وإيران اللتين تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد.

وردا على ترامب قالت وزارة الخارجية البريطانية الأسبوع الماضي إن تنظيم الدولة الإسلامية ما زال يمثل تهديدا رغم أنه لم يعد يسيطر على أراض.

وسحب القوات أيضا قد يترك تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يضم أكرادا وعربا مكشوفا. وكان تحالف قوات سوريا الأكثر فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية لكنه الآن يواجه تهديدا إذ تدرس تركيا شن هجوم جديد في سوريا.