» "الإفتاء": تهنئة الأقباط بأعيادهم ليست حرام شرعًا

25 ديسمبر 2018 - 11:20 م

قال الدكتور خالد عمران، أمين دار الفتوي بدار الإفتاء، أن تهنئة الأقباط بأعيادهم ليست حرام شرعًا، ولكنها أمر مستحب.



وأوضح "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن أصحاب الفكر المتطرف ينشرون فتاوى تحرم تهنئة الأقباط حتى يشغلون المسلمين عن حياتهم.

