17 مصابًا في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي

25 ديسمبر 2018 - 11:50 م

تلقَّى اللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة مساء اليوم، بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، أدى لإصابة 17 شخصًا.



تبين من المعاينة الأولية، أنه أثناء سير ميكروباص في طريقه لمركز العياط، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق، وإصابة 17 شخصًا بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ونُقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج.

