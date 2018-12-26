"تواصلت مع أولياء الأمور على "الواتس آب" لهذا السبب"

26 ديسمبر 2018 - 12:10 ص

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه كان يتواصل مع جروبات أولياء الأمور على “الواتس آب”، ومواقع التواصل الاجتماعي، انطلاقا من اعتقاده بأنه يعمل في وظيفة عامة، ويجب أن يحترم المواطن، ويجيب على تساؤلاته.



وأوضح "شوقي"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية “المحور”، مساء الثلاثاء، أنه على مدار تواصله مع المواطنين عبر هذه الجروبات لم تصدر منه في يوم من الأيام كلمة واحدة نابية لأحد، ولكنه كان منزعجا من حجم التطاول في هذه الجروبات، وطبيعة اللغة المستخدمة.



وأضاف "شوقي" أنه كان يرد على تساؤلات أولياء الأمور ردا قاطعًا على المواطنين، ولكنهم كانوا يستمرون في الجدل، مشيرا إلى أنه كان يرد على المواطنين في أوقات متأخرة من الليل لأنه كان يجد العديد من الجروبات تصدر آراء باعتبارها الرأي العام.

