بنغلاديش.. مجهولون يعتدون بالضرب على 10 صحفيين

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المصريون ووكالات

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تعرض 10 صحفيين في بنغلاديش، الثلاثاء، لاعتداء بالضرب من قبل مجهولين، خلال تواجدهم في فندق بالعاصمة دكا، لتغطية حملات مرشحة معارضة، بالانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في البلاد 30 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال شهود عيان إن 40 مهاجما ملثما، داهموا الفندق الذي كان يبيت فيه الصحفيون لتغطية حملات المرشحة عن منطقة ناوابغاني بالعاصمة "سلمى إسلام"، وقاموا بضرب 10 صحفيين بنغال في غرفهم على الأقل.
بدوره قال رئيس تحرير صحيفة "Jugantor" ميزان مالك، للأناضول، إن المهاجمين داهموا الفندق الذي كان يبيت فيه حوالي 30 صحفيا، وقاموا باعتداءات لفظية وجسدية عليهم.
وأضاف أن المهاجمين الملثمين كانوا يحملون العصي، وقالوا للصحفيين: "نعلم من أجل من أتيتم إلى هنا، ارحلوا من هنا".
وحتى الساعة 21.50 تغ، لم تعقب السلطات البنغالية على الواقعة.
تجدر الإشارة إلى أن إسلام تتنافس ضد مرشح حزب "رابطة عوامي" الحاكم، سلمان فـ . رحمن"، عن المنطقة المذكورة.
وتتولى إسلام حاليا، منصب المستشار السياسي لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد. -

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