» شاهد: "صلاح" يقرأ هذه الرواية لـ"نجيب محفوظ"

نشر نجم كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي المصور "إنستاجرام" صورة لغلاف رواية "كفاح أحمس - ميسرة للشباب" لأديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، والذي نشرته دار الشروق في إطار مشروعها لتبسيط أعمال الكاتب الكبير للناشئة والشباب.
ونشر صلاح صورة غلاف الكتاب كـ"Story" في إشارة لقراءته الرواية حاليا.
وطالما عمد صلاح لنشر أغلفة الكتب التي يقرأها على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يرحب به متابعوه دائما، كما يؤدي لرواج ما يقرأه من أعمال.
ويولي صلاح اهتماما خاصا بكتب التاريخ المصري القديم، فقبل قراءته لرواية "كفاح أحمس" بشهور، كان يقرأ كتاب "فجر الضمير" للمؤرخ جيمس هنري بريستد والذي ترجمه عالم المصريات الراحل سليم حسن.