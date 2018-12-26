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رد ناري من محمد رمضان على أغنية "بشرى" المسيئة له

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محمد رمضان
محمد رمضان

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أول رد من "رمضان" بعد الهجوم عليه

محمد رمضان

بشري

رد الممثل محمد رمضان على إهانة المطربة بشرى عن طريق الاستعانة بعدد من جمهوره يغنون جزء من أغنيته الشهيرة "أنا الملك".

وعلق "رمضان" على الفيديو الذي نشره ، قائلًا: "الباشا اللي سَرَّح القطة .. جمهوري بيقوله
التاج على راسي يالا يا بروطة.. أسمر اللون وأفتخر".

ولم يذكر رمضان أغنية بشرى صراحة لكن أغلب التعليقات على المنشور الخاص به أكدت أنه يقصد بشرى.

وكانت الفنانة بشرى أصدرت قبل ساعات أغنية تحت عنوان "كوبرا" ، تهاجم فيها محمد رمضان بطريقة ساخرة .

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