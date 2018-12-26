» الشناوي: فنانة شهيرة تحرشت بزميلها وما يحدث لا يليق

أحمد عادل شعبان
شن الناقد الفني طارق الشناوي هجومًا شرسا على المطربة بشرى مؤكدًا أنها تحرشت بالفنان محمد رمضان.
وقال "الشناوي" في مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد: "بشرى تحرشت بمحمد رمضان حيث أن التحرش لا يشترط أن يكون بكلمة بذيئة أو بحركة غير لائقة ".
وأضاف: "محمد رمضان أصدر فيديو كليب ونال عليه ما يستحقه من الهجوم وهو كان يقصد به منافسيه ولا يقصد بشرى لأنها ليست رجل وليست من المنافسين ، ورغم أن هؤلاء المنافسين لم يردوا على رمضان إلا أن بشرى قررت هي الرد بأغنيتها وهذا تحرش لفظي".
وتابع: "ما يحدث لا يليق وليس له معنى وهو نوع من أنواع فرش الملاءة".
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