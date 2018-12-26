  • الأربعاء 26 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:14 ص
بحث متقدم
ساويرس

تعليق مثير من "ساويرس" على أغنية بشرى الساخرة من "رمضان"

الوزير السعودي

مسؤول سعودي يزف خبرًا سارًا للمصريين المقيمين بالمملكة

أحمد الطيب

هاشتاج مسيء لـ"أحمد الطيب" بعد سخريته من الأهلي

محمد رمضان

رد ناري من محمد رمضان على أغنية "بشرى" المسيئة له

تامر أمين

تعليق ساخر لـ"أمين" على خناقة "بشرى" ومحمد رمضان

دواجن- أرشفية

"الزراعة" تكشف موعد تطبيق حظر بيع الطيور الحية

رقية السادات

رقية السادات تكشف معلومة هامة عن والدها

ضبط محام لاتهامه بإهانة «علي عبدالعال» عبر الفيس بوك

أزمة بين البرلمان والحكومة.. «عبدالعال» يهدد فهل يستجيب الوزراء؟

لجنة المصالحات وأمن أسيوط ينهيان خصومة ثأرية بمركز أبنوب

ماذا تعرف عن «القضاء العرفي» في الصعيد؟

كنيسة مارى جرجس بطنطا 9/4/2017

موسم فتاوى تحريم تهنئة الأقباط.. ورئيس «دينية البرلمان» يرد

فنانة شهيرة: تعرضت لمحاولة قتل من أختي

الصفحة الأخيرة

هنا الزاهد
هنا الزاهد

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الطماطم تضع مسئولة الصوب فى موقف محرج أمام السيسي

#

مقتل 6 مسئولين أمنيين في هجوم مسلح بباكستان

#

انتحار فتاة للهروب من الزواج فى بولاق الدكرور

#

الجريمة الثلاثية .. الزوجة والعشيق والابنة يقتلون الزوج

هنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن واقعة طريفة حدثت لها في طفولتها ، مؤكدة أنها تعرضت لمحاولة قتل من شقيقتها الصغرى نور.

وقالت "هنا" عبر برنامج "حفلة 11" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري: "واحنا صغيرين كانت عيني أنا وفرح أختي لونها أزرق .. أما نور فكانت عينها بني ، ودا كان مضايقها جدًا لدرجة إنها جريت ورانا بالسكينة وحاولت تقتلنا واحنا صغيرين للسبب  دة".

وأضافت: "أنا كنت مادية لما كنت صغيرة وكنت عاملة منيو كبير للأكل وبعمل سندوتشات لبابا وماما واخواتي مقابل فلوس وكانوا بيدفعوا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

وكمان فقر مائي!

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة: تعرضت لمحاولة قتل من أختي
» الشناوي: فنانة شهيرة تحرشت بزميلها وما يحدث لا يليق
» شاهد: "صلاح" يقرأ هذه الرواية لـ"نجيب محفوظ"
» دراسة تكشف معلومة مذهلة عن عصير "السبانخ"
» هكذا تحارب الاكتئاب من دون أدوية
» لن تصدق.. هذا الفنان كان سجان "السادات"
» تغريدة مؤثرة لـ"صلاح" لجمهوره.. هذا ما قاله
» إعلاميون خارج الخدمة.. من الشاشة إلى البيت
» "الإفتاء": تهنئة الأقباط بأعيادهم ليست حرام شرعًا
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر
» وزيرة العدل الاسرائيلية تتطاول على "أردوغان"

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات