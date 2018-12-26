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هاشتاج مسيء لـ"أحمد الطيب" بعد سخريته من الأهلي

الرياضة

أحمد الطيب
أحمد الطيب

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الزمالك

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تصدر موقع تويتر هاشتاج مسيء للمعلق الرياضي أحمد الطيب بعد إلقاء دعابة ساخرة عن الأهلي.

ودشن مجموعة من الأهلاوية هاشتاج تحت عنوان "أحمد الطيب (....) الأفعى" وهو الهاشتاج الذي تصدر تويتر سريعا بمجموع 40 ألف تغريدة خلال ساعات قليلة.

وبمراجعة أسباب الهاشتاج المسيء تبين أن جماهير الأهلي تتداول تصريحات لـ"الطيب" يقول فيها: "جماهير الأهلي زعلت عشان بقول إن عمرو دياب زمالكاوي؟ .. طب ما عادل إمام أهلاوي وعمل فيلم الهلفوت" وهي التصريحات التي اعتبرتها الجماهير مسيئة جدًا لناديها.

وكان "الطيب" قد ظهر على قناة "الحدث اليوم" أول أمس وكال المديح لجماهير الزمالك مؤكدًا أنه لن يتصالح مع الإعلامي أحمد شوبير أبدًا لأنه بهذه الطريقة سيكون خذل جماهير الزمالك.

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