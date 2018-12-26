» جدول مباريات كأس أمم آسيا "الإمارات 2019"

26 ديسمبر 2018 - 09:57 ص

تنطلق مباريات النسخة الـ17 لمسابقة كأس آسيا لكرة القدم، مطلع يناير المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة 24 منتخبا.

وتجمع المباراة الافتتاحية بين المنتخب الإماراتي مستضيف البطولة، ونظيره البحريني على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

فيما يلي الجدول الكامل لمواعيد وتوقيت مباريات البطولة، وفقًا للملاعب المستضيفة، كما جاء عبر حساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على موقع "تويتر".