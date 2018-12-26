العريفي: استمتع بـ"كيسياك" الفوارة.. تشعل تويتر

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العريفي
العريفي

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البوسنة

العريفي

كيسياك

مياه فوارة

تسبب إعلان عن المياه الفوارة "كيسياك" في هجوم على الداعية السعودي محمد العريفي، من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان العريفي قد نشر على حسابه على "تويتر" مقطع فيديو للإعلان عن مياه "كيسياك" البوسنية، وهي مياه فوارة ومشهورة وكتب قائلاً: "هذا هو سر البوسنة".

ويظهر الإعلان فوائد المياه التي تساعد علي الهضم ورفع الحموضة، بالإضافة إلى التخلص من حصوة المرارة والكلي.

وقال حساب يوسف الحربي: "صراحة ما فهمت الإعلان إيش دخّل البوسنة في الماء؟".

وغرد آخر: "من الدعوة إلى الإشهار، عمل جيد فالإشهار منافعه أكثر من الدعوة فالربح فيه لا حدود له".

وأشار أحد رواد تويتر قائلاً: "هذا يدل على أن حسابات المشايخ فى السعودية مخترقة وإلا فكيف يتصور بالعريفى أن ينزل لهذا المستوى ولماذا هل هو فقير مثلا وبحاجة لأموال الإعلانات؟".

يذكر أن العريفي كان قد غرد لعدة مرات عن إعلانات لمنتجات الخير كان آخرها: "عن ملح باليود "صوديوم أقل"، كما كتب عليه " نو سولت" -بدون ملح- .

كما غرد سابقًا عن صلاحية زجاجات المياه، وأن التاريخ الموجود على زجاجات المياه يكون خاصًا بالزجاجة نفسها، وليس المياه بداخلها، وإذا انتهت صلاحية الزجاجة قد تسرب بعض المواد الكيميائية إلى الماء، ولكن لا تهدد الحياة، بل قد تغير طعم الماء فقط، بالإضافة إلى إعلان لقهوة "أرابيكس الخير" على حسابه والتي تقول: "مسافر الصيف لا تنس أساسيات الكيف.. حضرها في الفندق"، بدون أي تعليق من قبل العريفي، والتي اعتبرها البعض أنها مجرد دعاية للقهوة لا تليق بصفحة الداعية.

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