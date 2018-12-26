3 قتلى فى انفجار بمصنع للكيماويات بالصين

26 ديسمبر 2018 - 10:25 ص

أفاد موقع إلكتروني رسمي صيني اليوم الأربعاء بأن انفجارًا وقع في مصنع للكيماويات بمنطقة شينجيانغ في شمال غرب البلاد وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة بجروح خطيرة.

وأضاف موقع تيانشان الإخباري أن الانفجار وقع بينما كانت شركة شينجيانغ شينتشي لكيماويات الطاقة تختبر أحد أفران الجير بعد ظهر يوم الثلاثاء.

ووقع الحادث الأليم بعد حوالي شهر من تسرب غازي في مصنع تملكه شركة تابعة لشركة كيمتشاينا وأسفر عن مقتل 23 شخصًا في إقليم خبي بشرق الصين.