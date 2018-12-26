الجار الله يهاجم الشعب السوداني ويسبّه بهذا اللفظ

26 ديسمبر 2018 - 10:42 ص

هاجم الكاتب والإعلامي الكويتي أحمد الجار الله الشعب السوداني ووصفه بـ"الكسول"، الذي لا يعمل، وذلك عقب اندلاع الاحتجاجات ضد البشير بسبب ارتفاع الغلاء وأسعار المعيشة.

وكتب الجار الله على حسابه في "تويتر": "البشير صريح مع شعبه حذرهم من الذين يستغلون الضائقة المالية للتخريب".

وأضاف: "ضائقة مالية مع أن أرضها ذهب لكن شعبها يركن دائمًا إلى الراحة والسوداني لا يعمل كما يجب.. لكنه خارج السودان نشط وملتزم في عمله.. البشير لم يضحك على شعبه فالسودان في ضائقة والكلام المنمق ما يفيد والسياسي هناك انتهازي".

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه محافظات السودان انتفاضات واسعة ضد الغلاء، والتي وصلت إلي العاصمة الخرطوم.

وقد أسفرت الاحتجاجات عن مقتل العشرات، حيث أحصت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان مقتل 37 من المتظاهرين برصاص قوات الأمن السودانية، خلال خمسة أيام من الاحتجاجات على غلاء المعيشة.

وانطلقت الاحتجاجات الغاضبة التي انتشرت في العديد من المدن السودانية في 19 ديسمبر الجاري، إثر قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات.

وأفاد شهود عيان بأن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا في هذه التظاهرات، ستة في القضارف شرق البلاد، واثنان في عطبرة في الشرق أيضا، خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب، لكن مصادر أخرى تحدثت عن حصيلة أكبر.

وقدر زعيم حزب الأمة الرئيسي المعارض الصادق المهدي، أن العدد يصل إلى 22 قتيلاً.

ووصلت الاحتجاجات الغاضبة أمس الثلاثاء إلي القصر الرئاسي، حيث قامت السلطات السودانية، بتفريق آلاف المحتجين على الأوضاع المعيشية قرب القصر الرئاسي.

وأفاد شهود عيان بأن آلاف المحتجين انطلقوا من منتصف شارع "القصر"، متجهين نحو مقر الرئاسة، مطالبين رئيس البلاد عمر البشير، بالتنحي عن السلطة.