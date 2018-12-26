» السيسي عن حق الدولة: "لازم تاخد حقها القديم قبل الجديد"

26 ديسمبر 2018 - 11:19 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا تتوافر الأموال الكافية لعمل مشروعات "بشاير الخير" التي طالب محافظ الإسكندرية بزيادتها، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تتكلف مبالغ طائلة ولا يجوز عدم تحصيل المستحقات الخاصة بالدولة.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 2" بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنه يجب إبرام عقود ووثائق مؤمنة بين الدولة والشركات المدنية التي تعمل بالمشروعات القومية ومن يدفع المستحقات يستمر وغير ذلك يترك المشروع، معلقًا: "لازم تاخد الدولة حقها القديم قبل الجديد".

وتابع الرئيس أن وزارة الإسكان ساهمت بنحو 600 مليون جنيه بمشروع بشاير الخير حتى الآن، ويجب على جميع المسئولين بالدولة مراقبة الأموال بالمشروعات بدائرة مسئوليتهم.