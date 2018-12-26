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السيسي لـ"اللواء العزازي":

"مش بتكلمني في التليفون تقولي عاوز فلوس؟"

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

متابعات - الدويني فولي

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قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية أثناء حديثه بحفل افتتاح مشروع الإسكان بغيط العنب "بشاير الخير2"، بمحافظة الإسكندرية معترضًا على إطلاق مشروع "بشاير الخير 6"، بعد أن اقترح المحافظ الاعتماد على رجال الأعمال والمجتمع  المدني.

ووجه السيسي حديثه، عقب ذلك، إلى اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، متسائلا: "مش أنت بتكلمني يا أحمد في التليفون تقولي عاوز فلوس؟"، ورد اللواء أحمد: "لسه واصلني 200 مليون جنيه أول إمبارح من وزارة الإسكان".

وأضاف السيسي: "أنا بتكلم علشان أهالينا وزمايلنا يعرفوا الحكاية ماشية إزاي، ولو عاوزين نخش في 3500 وحدة تانيين بنتكلم على الأقل أكثر من 7 مليارات جنيه".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مشروع الإسكان بغيط العنب "بشاير الخير 2" بمحافظة الإسكندرية.

ويعد "بشاير الخير 2" هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب، والتي شملت فيه المرحلة الأولى 1632 وحدة سكنية، ويتضمن إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية.

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