السيسى منفعلاً: "اللي مش هيدفع يمشي"

26 ديسمبر 2018 - 11:43 ص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه إلى المحافظين قائلاً: "المحافظ عينه على كل جنيه وكل عقد داخل محافظته، ده دخلك اللي هتعمل بيه مشروعات علشان الغلابة".

وأضاف السيسي - خلال افتتاح مشروع الإسكان "بشاير الخير 2" اليوم الأربعاء: "أنا عندي محلات متأجرة بأرقام هزيلة، وماله إحنا بنحترم العقد، لكن كمان الناس لازم تسدد، ده ميرضيش ربنا تاخد وتكبر وحق الغلابة يضيع كدة"، موضحًا: "كل جنيه يجي يا علي عشماوي واللي مش هيدفع يمشي".

وتابع: "إحنا مش بنخاف غير من ربنا بس، ده كلام ميرضيش ربنا، الناس تكسب مئات الملايين ومش عاوزة تدي حق الدولة، الكلام ده مش هيمشي معايا لأنه ميرضيش ربنا"، معقبًا: "أنا زعلان على حالنا الناس بتستبيح أموالنا وفاكرة إنه مش حرام، ده مال اليتيم اللي في الدولة".