مبارك يدلي بشهادته فى اقتحام الحدود الشرقية

26 ديسمبر 2018 - 01:13 م

تستمع الدائرة 11 إرهاب إلى شهادة الرئيس الأسبق مبارك في قضية اقتحام الحدود الشرقية والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وآخرون من جماعة الإخوان.

وبدأت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى، جلسة محاكمة قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والتى يعاد فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين من قيادات الجماعة، والتى من المقرر الاستماع بها لأقوال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك خلال الجلسة.