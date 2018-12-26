تقارير: "صلاح" يهدد ليفربول بالرحيل

26 ديسمبر 2018 - 02:10 م

قالت صحيفة "أورشليم بوست" الإسرائيلية، إن اللاعب المصري محمد صلاح لاعب المنتخب المصري والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، هدد ناديه الإنجليزي بالرحيل حال التعاقد مع مؤنس دبور، مهاجم منتخب إسرائيل.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الفرعون المصري يرفض التواجد مع ليفربول حال تم التعاقد مع دبور.

وأكدت الصحيفة أن صلاح لا يرغب فى مزاملة لاعب منتخب إسرائيل بالفريق، واستدلت على ذلك بموقفه عندما كان لاعبًا فى بازل السويسرى وواجه مكابى تل أبيب فى وقت سابق بالبطولة الأوروبية، ورفض مصافحة منافسيه.

كانت إدارة نادى ليفربول قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع مؤنس دبور، مهاجم المنتخب الإسرائيلى، للعب فى صفوف الفريق، الأمر الذى سيفتح باباً لا ينتهى من الجدل.