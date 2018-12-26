روحاني يعترف: مدخرات العملة الصعبة " صفر"

26 ديسمبر 2018 - 02:21 م

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الثلاثاء أن مدخرات بلاده من العملات الأجنبية وصلت خلال الأشهر الماضية إلى الصفر، برغم الإجراءات الصعبة التي اتخذتها إيران لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة أمام البرلمان الإيراني، استعرض خلالها مشروع موازنة البلاد للعام الفارسي الجديد.

وأكد روحاني أن الموازنة الجديدة تتناسب مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والتي وصفها روحاني بـ"الظالمة".

وأضاف أن العقوبات أثرت عمليًا ونفسيًا على سوق العملات في إيران، حيث ساهمت في تدهور العملة الإيرانية، لافتًا إلى أن هدف واشنطن الرئيسي من وراء هذه العقوبات، التي تستهدف الشعب الإيراني وشعوب المنطقة والشركات الاقتصادية والتجارية في العالم، هو إركاع إيران.

وأوضح الرئيس الإيراني أن موازنة العام الفارسي المقبل تتضمن زيادة بنسبة 20% في رواتب الموظفين والمتقاعدين، وخفض حصة صندوق التنمية الوطني من إيرادات صادرات النفط بنسبة 13% مقارنة بالموازنة السابقة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية عليها، ودخلت الحزمة الأشد من العقوبات في نوفمبر الماضي، والتي تستهدف النفط الإيراني حيز التنفيذ.

كما هددت واشنطن بوقف مبيعات إيران من النفط، لكنها منحت 8 دول إعفاءات مؤقتة.