» ترامب: أجلس وحيدًا في البيت الأبيض

26 ديسمبر 2018 - 02:35 م

تسببت قضية التمويل لبناء جدار حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة، في أزمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ترامب على حسابه في تويتر : "أنا وحدي (مسكين) في البيت الأبيض في انتظار عودة الديمقراطيين وإبرام صفقة عن الأمن المطلوب بشدة على الحدود".

وكان ترامب قد أكد في حديث عبر دائرة تليفزيونية مغلقة مع القوات الأمريكية في الخارج، قناعته أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية.

ومن المقرر أن يغادر ترامب واشنطن يوم الجمعة ليقضي العطلة في منزله، لكنه فضّل البقاء في البيت الأبيض خلال الإغلاق الذي حدث بعدما فشل هو وكبار المشرعين في كسر جمود يحيط بتمويل بناء جدار اقترح إقامته على الحدود مع المكسيك.

وقضى ترامب الفترة السابقة للعطلة في اجتماعات مع مشرعين ومسئولين بإدارته، بدلاً من الاستمتاع بالدفء في شمس فلوريدا.

وتغلب ترامب على قضاء الوقت داخل البيت الأبيض في كتابة تغريدات على "تويتر" عن أناس مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي استقال فجأة الأسبوع الماضي في أعقاب قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، وبوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وعن مواضيع مثل كوريا الشمالية ومجلس الاحتياطي الاتحادي.

يذكر أن الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، يسيطر على الأغلبية في مجلسي الكونجرس حتى الثالث من يناير المقبل.