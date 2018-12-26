برلماني يطالب بالتصالح فى مخالفات البناء وفقا لآخر تصوير جوي

وأضاف العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن هناك تصوير جوى يتم كل ثلاث شهور وما المانع ان يتم التصالح وفقا لأخر تصوير جوى للقضاء بشكل نهائي على النمو العشوائي والبناء المخالف ومصادرة كافة المخلفات بعد ذلك لصالح الدولة خاصة وان قانون البناء الموحد لا يضم مواد بشأن التصالح وهذا يعنى ان التصالح سيكون لمرة واحدة وسيطبق لمدة زمنية تصل إلى 10 شهور تقريبا وفقا لما سيتم التوافق عليه ولهذا لابد أن يكون القانون بمثابة الحل القاطع والجذري لمشاكل البناء المخالف.