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نجم المنتخب الوطني يحتفل بزفافه

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«تريزيجيه» يكشف أسرار جديدة عما حدث في روسيا

المنتخب الوطني

المصريون

تريزيجيه

يحتفل النجم محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، بحفل زفافه، وذلك بعد احتفاله الشهر الماضي بخطبته في حفل عائلي.

وفرض تريزيجيه السرية التامة على حفل زفافه المقرر إقامته اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وذلك بعد أن طبع عددا معينا من الدعوات واستقدم شركة أمن خاصة لتأمين الحفل، ومنع أي فرد لا يحمل دعوة للحفل من دخول القاعة المخصصة للاحتفال، وذلك من أجل الحفاظ على سرية الحفل، حيث لم يدعو أحدا من رجال الصحافة والمصورين.

وكان محمد الشقيق الأكبر لتريزيجيه قد أشرف بنفسه على توزيع جميع الدعوات، سواء الخاصة باللاعبين أو أهل العروسين، حفاظا على نظام الحفل وعدم زيادة العدد داخل القاعة.

يذكر أن تريزيجيه تلقى عددا كبيرا من التهاني، أبرزها من النني ومحمد صلاح اللذان اعتذرا عن حضور الحفل، حيث يرتبطا بمباريات أبرزها لقاء ليفربول ونيوكاسل في نفس يوم الحفل، ولذلك أكد صلاح لتريزيجه أنه سيقيم له حفلا خاصا، في أقرب فرصة يستطيع زيارته فيها في لندن.


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