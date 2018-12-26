أول ظهور لـ"المحجوب" بعد شائعة وفاته

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اللواء عبدالسلام المحجوب والنائب طارق السيد
اللواء عبدالسلام المحجوب والنائب طارق السيد

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وفاة

الإسكندرية

عبدالسلام المحجوب

زار النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، للاطمئنان على صحته بعد شائعة وفاته التي أثيرت خلال الفترة الماضية.

وحرص "السيد" على قضاء بعض الوقت مع محافظ الإسكندرية الأسبق، في منزله، ثم خرجا في جولة تنزهية معا، والتقطت معه صورا تذكارية.

ونشر عضو مجلس النواب، عبر حسابه الشخصى "فيس بوك"، الصور التي تجمعه باللواء عبد السلام المحجوب، مؤكدًا أن الأخير، يتمتع بصحة جيدة، مطالبا محبيه بالدعاء له بموفور الصحة، وعدم الانسياق وراء الشائعات.


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