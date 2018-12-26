لبنان.. نجاة طائرتين مدنيتين من كارثة إنسانية

26 ديسمبر 2018 - 06:53 م

كشف وزير لبناني عن أن طائرتين مدنيتين نجتا بأعجوبة من "كارثة إنسانية"، في الأجواء اللبنانية أثناء تحليق المقاتلات الإسرائيلية، الثلاثاء، خلال "العدوان" على العاصمة السورية دمشق.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، في بيان له الأربعاء، إنه أجرى اتصالًا برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ووضعه في وقائع ما جرى.

وأضاف فنيانوس، في بيانه، "كان هناك اتفاق على أن يتقدم لبنان بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لاتخاذ القرار الذي يحمي لبنان ومدنييه".

ولم يوضح الوزير اللبناني تبعية الطائرتين لأي شركة طيران، كما لم يتطرق إلى مصير خطوة التقدم بشكوى لمجلس الأمن.

وأعلنت بيروت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ، مساء الثلاثاء، "غارات وهمية" في عدة مناطق جنوبي البلاد، وفي البقاع.