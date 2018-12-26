» «صلاح» يقود ليفربول للفوز على نيوكاسل

26 ديسمبر 2018 - 07:00 م

حقق فريق ليفربول فوزًا هامًا على نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء، بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدم ليفربول بهدف أول عن طريق لوفرين خلال الدقيقة 11 ومن ثم أضاف الهدف الثاني النجم المصري محمد صلاح خلال الدقيقة 47 من ضربة جزاء.

وأضاف شيردان شاكيري الهدف الثالث في شباك نيوكاسل في الدقيقة 79 ونجح فابينو في إحراز الهدف الرابع خلال الدقيقة 85 قبل نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة؛ يحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة حيث لعب 19 مباراة واستطاع أن يفوز ب16 مباراة وتعادل 3 ولم يتلقى أي هزيمودة حتى الآن.

أما على الجانب الآخر يتجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 17 في المركز الخامس عشر حيث لعب 19 مباراة فقد فاز ب4 مباريات وتعادل 5 وخسر 10 مواجهات.

وسيكون فريق ليفربول على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ضد أرسنال في منافسات الجولة العشرين وذلك يوم السبت المقبل حيثُ يسعى الريدز لمواصلة استغلال تعثر مانشستر سيتي.

أما فريق نيوكاسل يونايتد سيكون على موعد مع واتفورد وذلك يوم السبت المقبل وذلك على أمل أن يحصد الثلاث نقاط ويعدل من موقفه ومركزه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.