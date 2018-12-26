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مانشستر سيتى يسقط أمام ليستر

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى

أمير سعد

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مانشستر سيتي

المصريون

ليستر

سقط فريق مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الأنجليزي الممتاز.

وتقدم برناردو سيلفا بهدف لفريق مانشستر سيتي بالدقيقة 14 بينما تعادل سريعا مارك ألبريتون بهدف أول لليستر بالدقيقة 19 فيما سجل ريكاردو بيريرا الهدف الثاتي بالدقيقة 81.

وبهذا الفوز؛ رفع فريق ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 28 في المركز السابع خلف مانشستر يونايتد وهو فوز مهم للغاية للثعالب وسيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة لهم.

أما على الجانب الآخر؛ يتجمد رصيد مانشستر سيتي بقيادة العملاق بيب جوارديولا عند النقطة 44 فر المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف ليفربول المتصدر برصيد 51 نقطة.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد خسر من كريستال بالاس بنتبجة ثلاثة أهدال مقابل هدفين في الجولة الماضية وهذا السقوط الثاني على التوالي لنجوم جوارديولا.


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