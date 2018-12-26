الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم سموحة

26 ديسمبر 2018 - 07:48 م

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة انتقال حسام حسن، مهاجم سموحة، إلى صفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونجح الأهلى خلال الأيام الماضية في الحصول على توقيع اللاعب، ويسعى "القيعى" لعقد جلسة مع فرج عامر، رئيس سموحة، من أجل الاتفاق على المقابل المادى للصفقة.

وسيواجه الأهلي صعوبة كبيرة في حسم صفقة حسام حسن بسبب دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب.

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير الصفقة خلال الساعات المقبلة.