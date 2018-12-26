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تفاصيل جديدة في مقتل خاشقجي

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خاشقجي
خاشقجي

وكالات

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خاشقجي

ذكرت "واشنطن بوست" الأمريكية رواية جديدة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين اطلعوا على التسجيلات التي رصدت مقتل خاشقجي، دون أن تذكر أسماءهم، وذلك في إطار التحقيقات المشتركة بين السعودية وتركيا، أن خاشقجي عرض عليه كوب من الشاي خلال تواجده بالقنصلية ووافق ولكن صوته دل على أنه كان قلقا من أن هناك تدبيرا لأمر ما.

وأضافوا أن التسجيلات أوضحت أنه لم يكن هناك نية لقتل خاشقجي، وإنما أخذه وهو على قيد الحياة، موضحين أنه تم حقن خاشقجي بحقنة بها كمية كبيرة من المخدر كانت كافية لقتله.

وكان النائب العام السعودي أعلن الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.


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