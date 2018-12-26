موعد انتظام محمد محمود في مران الأهلي

26 ديسمبر 2018 - 08:42 م

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة بالقدم بالنادي الأهلي، أن محمد محمود لاعب الفريق الجديد سينضم للتدريبات الجماعية للفريق لأول مرة يوم السبت المقبل.

وأضاف عبدالحفيظ: "من المقرر أن ينتظم لاعب الوسط في تدريبات الفريق يوم السبت المقبل في تدريب المستبعدين من لقاء الداخلية".

وكان الأهلي قد تعاقد مع محمد محمود قادما من وادي دجلة لمدة 5 مواسم مقابل 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى بيع أحمد رمضان بيكهام نهائيا للنادي الدجلاوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء يوم السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.