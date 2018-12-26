  • الأربعاء 26 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:59 م
بحث متقدم
الدواجن المجمدة

مفاجأة .. الدواجن المجمدة صحية أكثر من الحية

امطار متوسطة بالاسكندرية وعواصف ترابية على الوادى الجديد

نداء عاجل من الأرصاد: احذروا طقس الخميس

مبارك

دفاع «الإخوان» عن شهادة «مبارك»: لا تسمن ولا تغني من جوع

مبارك

قيادي إخواني: الإخوان نادمون على رحيل «مبارك»

خاشقجي

تفاصيل جديدة في مقتل خاشقجي

الكنيست الإسرائيلي

رسميًا.. إسرائيل تجرم الدعارة

حسين مطاوع

داعية سلفي لـ"التنويريين": إلى مزابل التاريخ

أرشيفية

هكذا رد النواب على طلب تدريس النشيد الإسرائيلي بالمدارس

غارة - أرشيفية

إصابة مسؤولين من "حزب الله" في غارات إسرائيلية

الإخوان المسلمين

«جعلوني إخوانيًا».. القصة كاملة

22 % من تلاميذ مصر مصابون بالأنيميا

آخر الأخبار

مدارس مصر (أرشيفية)
مدارس مصر (أرشيفية)

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

انطلاق فعاليات أول معرض عقاري بمدينة أكتوبر

#

بالصور.. ريال مدريد يصل إلى الإمارات

#

استشاري زراعي يفجر مفاجأة مدوية عن البطاطس

#

السر وراء تدريب صحفيين أفارقة في مصر

قالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن 22% من التلاميذ في مصر مصابون بمرض الأنيميا، وذلك بناء على التحاليل الناتجة عن الحملة الخاصة بالكشف عن الأنيميا.

وأضافت "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc "، مساء اليوم  أن الحملة الخاصة بالكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية جاءت بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والتربية والتعليم.

وتابعت: "تم اختيار 3 مدارس فى كل محافظة وفحص 500 من كل مدرسة، للخروج بدراسات إحصائية نعرف من خلالها مدى انتشار تلك الأمراض من عدمها"، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الطلاب لم يوافق أولياء أمورهم على إجراء الفحوصات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

وكمان فقر مائي!

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الداخلية" التونسية: الاحتجاجات تسعى إلى تخريب البلاد
» تعثر صفقة انتقال «فتحي» إلى الأهلي
» مصر تستضيف مواطنين يابانيين من أسر ضحايا فيضانات يوليو الماضي
» 22 % من تلاميذ مصر مصابون بالأنيميا
» «كلوب»: لا أتابع الأندية الأخرى.. وجماهير ليفربول «خدعتني»
» رقم جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي
» شاب يشعل النار في نفسه خلال مواجهات مع الأمن
» الحكومة تدرس اقتراض 473 مليار جنيه
» غلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية
» شاهد..«الشناوي» و«كهربا» في إعلان ترويجي للقوات المسلحة
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية