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عبدالغفار يستقبل سفير الأردن لبحث تعزيز التعاون العلمي بين البلدين

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وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

محمود أبو سعد

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أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى حرص مصر على تعزيز ودعم علاقات التعاون مع الأردن خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية، جاء ذلك خلال استقباله ظهر اليوم الأربعاء علي العايد سفير الأردن بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثقافى بين البلدين، وبحث زيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الأردنيين للدراسة بالجامعات المصرية.

وأكد د. عبد الغفار على الجهود المبذولة لحل المشاكل التي تواجه الطلاب الوافدين وخاصة الأردنيين واستعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة، مشيرًا إلي تطوير مبنى الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بحى السفارات بمدينة نصر، والذى يضم نادى الوافدين، ومركز اللغة العربية، والإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين، والإدارة العامة لأنشطة الطلاب الوافدين.

ومن جانبه قدم السفير الشكر لمصر على جهودها في حل مشاكل الطلاب الأردنيين، مشيرًا إلى تميز العلاقات المصرية الأردنية عبر التاريخ، وحرص بلاده على دفع وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

حضر اللقاء د. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، ود.إبراهيم العموش المستشار الثقافي الأردنى بالقاهرة.


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