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تعثر صفقة انتقال «فتحي» إلى الأهلي

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المصريون

الاهلى

انبى

فتحى

شهدت مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع نظائرهم في إنبي حول انتقال حمدي فتحي لاعب الفريق البترولي إلى القلعة الحمراء تعثرا بعدما رفض النادي البترولي العرض المقدم.

وتواجد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي في مقر نادي إنبي، حيث تقدم بعرض قيمته 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة الثلاثي أحمد حمودي وصبري رحيل وأحمد ياسر ريان حتى نهاية الموسم.

وطلب مسئولو نادي إنبي من القيعي رفع العرض المالي للموافقة على انتقال لاعب الوسط لصفوف القلعة الحمراء.


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