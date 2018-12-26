نداء عاجل من الأرصاد: احذروا طقس الخميس

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"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستضرب البلاد خلال الايام المقبلة، مشيرا الى انخفاض درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار":" أن ذروة عدم استقرار الحالة الجوية سيكون غدًا الخميس.

واشار عبدالعال الى انخفاض درجات الحرارة مع نشاط للرياح وسقوط الأمطار الرعدية على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري وستكون خفيفة لمتوسطة على القاهرة وشمال ووسط سيناء ومدن القناة".

واوضح أن حالة عدم الاستقرار ستستمر حتى يوم الجمعة، وستبدأ في انحصار على السواحل الشمالية الشرقية بعد صلاة الجمعة وحتى يوم السبت.

ونصح المواطنين بتوخي الحذر على الطرق، وفتح نوافذ السيارة مهما كانت درجة الحرارة منخفضة حتى لا يؤدي إلى غيامة على السيارة مع الشبورة المائية فتؤدي إلى وقوع الحوادث.


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