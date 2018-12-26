مفاجأة .. الدواجن المجمدة صحية أكثر من الحية

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قال الدكتور نبيل بكير، عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، إن الرفض الشعبي لقرار منع تداول الدواجن الحية يرجع إلى عدم معرفة المواطن بأهمية تناول الدواجن المجمدة من الناحية الصحية.

ولفت "بكير" خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e " إلى أن القيمة الغذائية للدواجن المجمدة تقارب الحية من ناحية البروتينات، وأما من ناحية السلامة فهي أكثر صحية، لأن التجميد يقتل العديد من الميكروبات.

 

واوضح :" ان قرار منع تداول الدواجن الحية أمر يتعلق بالأمن القومي، لأنها تقلل انتشار الكثير من الأمراض، خلاف تقليل الأسعار بشكل واضح".

وتابع أن منع تداول الدواجن الحية سيؤدي إلى ذبح الدواجن في المجازر تحت اشراف بيطري، وبالتالي خروجها إلى الأسواق في حالة صحية للمستهلك.


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