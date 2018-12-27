"الفقي" عن شهادة مبارك: "تعاطفت معه"

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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه شعر بكثير من الأسى والتعاطف مع الرئيس الأسبق حسني مبارك حينما رأه اليوم في المحكمة .

وأضاف "الفقي"  خلال حواره مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر":" تعاملت مع مبارك لسنوات طويلة، ورايته في لحظات الكبر والعنجهية"، متابعا:" أشعر بكثير من التعاطف معه حينما رأيته اليوم، والتعاطف مع ظروفه أنه فوق الـ90 ويحاول أن يتذكر ويكون حذر جدا لرغبته في عدم الوقوع في الخطأ وحرصه على احترام الناس له".

وأوضح:" هذه المحاكمة دروس من الله سبحانه وتعالى لمن يعتبر، والله سبحانه وتعالى يقول: "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ".


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