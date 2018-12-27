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الكنيست الإسرائيلي يمهد لانتخابات مبكرة

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وافق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء، في قراءة ثانية وثالثة على حله، في خطوة تمهد لانتخابات مبكرة، تقرر عقدها في التاسع من أبريل المقبل.

وذكرت "سكاي نيوز" ان ائتلاف رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو كان قد قرر، الاثنين حل البرلمان حيث لم يعد لديه غالبية سوى بفارق نائب واحد (من أصل 120) بعد استقالة وزير الدفاع زعيم الحزب القومي "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الشهر الماضي، بسبب الخلاف حول التعامل مع قطاع غزة.

وجرى التصويت على القانون بأغلبية 102 مقابل اعتراض نائبين، على أن يدخل حيز التنفيذ فورا ويحل البرلمان حتى الانتخابات، وذلك بعد 4 سنوات من آخر انتخابات في مارس 2015، وفق "فرانس برس".

وتبقى الحكومة قائمة لكن لا يمكنها اتخاذ قرارات تحتاج إلى موافقة البرلمان على غرار التصويت على قوانين جديدة.


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