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"ليالي" تطلب الخلع من زوجها بائع الخمور: حاسة إني مش متجوزة

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أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

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الخلع

قضية خلع

أقامت "ليالي . م" دعوة في محكمة الأسرة تطلب فيها الخلع من زوجها لما وقع عليها من ضرر جعل الحياة لا تطاق.

وقالت السيدة في دعواها إنها تزوجت من "محمود" - 30 سنة - صاحب محل لبيع الخمور - بشكل تقليدي عن طريق أحد الأقارب ، مضيفة: "كانت الأمور ماشية طبيعي أول شهر جواز لكن بعدها حياتي اتحولت جحيم .. لأنه بقى طول النهار نايم وطول الليل في الشغل ".

وأضافت: "بقيت بنام لوحدي وتقريبا مش بشوفه ولا بنتكلم وحاسة إني مش متجوزة .. واقتصرت حياتي على إنه يديني مصروف البيت".

لجأت الزوجة إلى أبيها، للبحث عن حل لمشكلتها لكن زوجها رفض الجلوس مع أبي وطالبه بإعادتي للمنزل، وعدم التفكير في الطلاق بقوله "انا مش هطلق"، ما دفع المرأة إلى الذهاب لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، لرفع دعوى خلع ضده.

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