» ننشر أسماء ضحايا حادث دمنهور المروع

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أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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حادث دمنهور

ارتفع عدد ضحايا حادث اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل عند مدخل مركز دمنهور بالطريق الزراعي إلى 8 أشخاص فضلًا عن إصابة 5 .

كان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع، وأمام مدخل مدينة دمنهور، فوجئ قائدها بسيارة نقل تعبر الجزيرة الوسطى، ولم يتمكن من تفاديها واصطدم بها.

وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين من ركاب السيارة الميكروباص، والمتوفون هم: عبد الهادى الشحات عرفة، 35 عاما، ومحمد مصطفى عبد الونيس، 50 عاما، وأحمد إبراهيم محمد، وسها سعيد البنا، 35 عاما، وماجد عرفات على، بينما يوجد 3 جثث لرجلين وسيدة لم يتم التعرف عليهم حتى الآن.

والمصابون فى الحادث هم نسمة جمال أحمد، 28 عاما، وكمال أحمد مطاوع، 33 عاما، ونجاح فتحى يوسف، 30 عاما، ولم يتم التعرف على شخصية رجل وسيدة ضمن المصابين حتى الآن.


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