الزمر لمؤيدي مرسى: نحتاج إلى قطع غيار جديدة

27 ديسمبر 2018 - 09:28 ص

قال طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية السابق، إن المعارضين للسلطة بالخارج يحتاجون إلى إعادة فك وتركيب وقطع غيار جديدة.

وأضاف على حسابه الخاص على "فيس بوك": "بدون جدال فإن الساحة السياسية بحاجة ماسة لإعادة فك وتركيب وربما قطع غيار جديدة لأن استمرارها على هذا النحو يجعلها غير فاعلة وربما غير مؤثرة لأن الموتور (قفش)، بحسب قوله.

وكان الزمر قد طالب الحركات الإسلامية في تصريحات سابقة أنها بوضعيتها الحالية لن تلبى طموح جماهيرها وقواعدها المترامية الأطراف، مطالبًا بضرورة التطوير والترشيد حتى تبلغ غاياتها التي جعلتها مبعث الأمل للأمة.

وأضاف وقتها أن الجماعات المسلحة التي تتمتع بقدر عالٍ من التطرف (نموذج داعش) ودعمها في بعض المناطق تسبب في تشويه الحركات الإسلامية ومشروعها بل والإسلام ذاته، منوهًا أن الحركة الإسلامية حاليًا في مواجهة حزمة كبيرة من التحديات، مطالبًا بضرورة النقد الذاتي وتقييم تجربة الحركات الإسلامية ودورها في المنطقة ولاسيما الأربعين سنة الأخيرة التي تحولت فيها إلى قوة تأثير دولية أو عابرة للقطرية وفى ذات الوقت الذي لم تحقق فيه مشروعها بل أصبحت اليوم موضع حصار ومرشحة للملاحقة بصور مختلفة.

وأوضح أن الحاجة أصبحت الآن ماسّة لتقديم هيكل قيادة جديد بعد أن استنفد الهيكل الذي أدار الأربعين عامًا الماضية أغراضه وما أعنيه بالهيكل الجديد هو الهيكل القادر على التعامل مع المستجدات الهائلة ويستجيب لطموح الشباب للقيادة وسنن التداول.

وطالب أيضًا بإعادة تقديم المشروع الإسلامي الذي يؤكد العدالة الاجتماعية وينحاز للفقراء والمهمشين ويتوافق مع كل مكونات المجتمع ويحرص على عدم تهميشها ويدافع عن حرية الشعوب وكرامتها كما يؤكد التواصل والتعايش الحضاري في مواجهة صدام الحضارات التي يدعو إليها بعض المتنفذين في الغرب.