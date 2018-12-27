مصرع سيدة وابنتها في انهيار عقار بالإسكندرية

27 ديسمبر 2018 - 10:42 ص

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، جراء انهيار جزئي بعقار في منطقة محرم بك شرق المدينة، وتلقى مأمور قسم شرطة محرم بك إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بانهيار سقف عقار بمنطقة محرم بك، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و5 أخرى علوية، وانهيار سقف حجرة في الطابق الخامس على شخصين ما أدى إلى مصرعهما، وتم نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكٌلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

وتستمر موجة الطقس السيئ، في إلحاق العديد من الخسائر بعروس البحر الأبيض المتوسط، التى تتعرض إلى ما يسمى بـ«نوة قاسم».

وشهدت الإسكندرية، في 26 ديسمبر الجاري، انهيار عقار قديم غير مأهول بالسكان فى منطقة محطة مصر، بوسط الإسكندرية، وسط أنباء عن وجود شخصين على الأقل تحت الأنقاض.