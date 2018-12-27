سؤال غير متوقع من تامر أمين لمثليتين عقب زواجهما

27 ديسمبر 2018 - 10:55 ص

استنكر الإعلامي تامر أمين، قيام فتاة تدعى "ميرال"، بإعلان حبها لصديقتها والزواج منها قائلاً: "نفسي أقول مبروك بس مش عارف أقولها إزاي".

وأضاف "أمين": "ألف مبروك ومش عارف أقول بالرفاء، اللي حصل ده قصة مخزية، ومش مصدق البجاحة اللي هما فيها، يعلنوا أنهم هيتجوزوا على فيس بوك عادي كدهً، معقبًا: "هتخلفوا إزاي".

وأكد "أمين" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن هذا الأمر ضد القيم والعادات والتقاليد المصرية، كما أنه ضد الدين أيضًا.