اليوم.. افتتاح السفارة الإماراتية فى دمشق

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أكد مصدر في الخارجية السورية لوكالة "سبوتنيك" أن افتتاح السفارة الإماراتية في العاصمة السورية دمشق سيتم رسميًا بعد ظهر اليوم الخميس.

وقال المصدر إنه "سيتم افتتاح السفارة الإماراتية رسميًا بعد ظهر اليوم"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول من سيحضر الافتتاح من الجانبين السوري والإماراتي.

كانت الحكومة السورية أبدت ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى العاصمة دمشق وتفعيل عملها من جديد، ويأتي ذلك بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بعد بدء الحرب السورية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن نائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، قوله فيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن احتمال عودة دولة الإمارات العربية المتحدة لفتح سفارتها في سوريا: "نحن نرحب بأي خطوة من أجل أن تعيد كل الدول العربية التي أغلقت سفاراتها العمل على أرض الجمهورية العربية السورية، وقرار إعادة السفارة يخص الإمارات وهي دولة ذات سيادة، وهي التي تعلن وتذيع هذا الخبر".

 

وشهدت سفارة الإمارات العربية المتحدة وسط العاصمة السورية دمشق أعمال صيانة في الفترة الأخيرة، فيما بدت أنها إشارة لاقتراب افتتاح السفارة التي أغلقت منذ 6 أعوام بسبب الحرب السورية.

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