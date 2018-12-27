وقائع تحدث لأول مرة في 2018.. الصومال أغربها

27 ديسمبر 2018 - 01:14 م

حدث العديد من الأحداث لأول مرة في العالم هذا العام وتنوعت أماكنها ما بين الشرق والغرب، تعرف عليها

• الطيران الهندي يسير أول رحلة إلى إسرائيل:

في 22 مارس 2018، أعلنت الخطوط الجوية الهندية عن أول رحلة مجدولة من العاصمة الهندية نيودلهي إلى تل أبيب مباشرة، على أن تُحلق الطائرة فوق الأراضي السعودية، وتعد هذه هي الرحلة الأولى التي تتم بين البلدين؛ رغم عدم وجود أي علاقات دبلوماسية بينهما.

• إقلاع أول طائرة بدون توقف بين أستراليا ولندن:

أقلعت أول طائرة تابعة لشركة «كنتاس» بين مدينة بيرث غرب أستراليا متجهة إلى لندن، بدون توقف للمرة الأولى، في 24 مارس 2018، واستغرقت الرحلة حوالي 17 ساعة و20 دقيقة.

• يوم النساء المسلمات في فرنسا:

احتفلت ناشطات فرنسيات لأول مرة في 27 مارس 2018 بـ«يوم النساء المسلمات في فرنسا»؛ بهدف تسليط الضوء على حياة المرأة الفرنسية المسلمة التي تعاني من التمييز والعنصرية. ونظمت الاحتفالية جمعية «لالاب» المدافعة عن حقوق النساء والمناهضة للتمييز.

• زعيم كوريا الشمالية يعبر الحدود إلى كوريا الجنوبية:

في حدث يُعد هو الأبرز خلال العام، عبر رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، في 26 أبريل 2018، الحد الفاصل بين الكوريتين؛ ليُعد أو رئيس كوري شمالي تطأ قدميه منطقة الجنوب عقب الانفصال.

• عدم منح جائزة نوبل في الأدب:

في 4 مايو 2018، أعلنت الأكاديمية السويدية عن أنها لن تمنح جائزة نوبل في الأدب لعام 2018؛ على خلفية حالة الجدل الذي نشبت بعد اتهامات بالتحرش الجنسي طالت أعضاء مجلس الأكاديمية، وأعضاء من لجنة تحكيم الجائزة.

• إطلاق أول مسبار لاستكشاف أعماق كوكب المريخ:

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» في 5 مايو 2018، عن إطلاق صاروخ من طراز «أطلس 5» من قاعدة «فاندنبيرج» الجوية بولاية كاليفورنيا يحمل أول مسبار آلي «إنسايت» صُمم لاستكشاف أعماق كوكب المريخ.

وفي 26 نوفمبر 2018، أعلنت الوكالة -وخلال بث مباشر عرضته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»- عن وصول المسبار إلى كوكب المريخ لاستكشافه في عملية هي الأولى من نوعها.

• السعودية تسمح للمرأة بقيادة السيارات:

أعلن مدير الإدارة العامة للمرور السعودي اللواء محمد بن عبدالله البسامي، في 5 مايو 2018، عن السماح للنساء بقيادة السيارات ابتداء من 24 يونيو 2018، وفي 26 سبتمبر 2018 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا يسمح بمنح رخص قيادة للنساء.

• قمة ترامب وكيم:

أحد اللقاءات الهامة والتاريخية التي شهدها عام 2018، وبعد ترقب دام لشهور التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، في 12 يونيو 2018، وعُقد الاجتماع في منتجع كابيلا بجزيرة سينتوسا في سنغافورة.

• انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو 2018، عن انسحاب بلاده رسيمًا من الاتفاق النووي مع إيران، بسبب سلوك طهران الإرهابي في المنطقة وسعيها الدائم لتطوير سلاحها النووي.

• افتتاح السفارة الأمريكية في القدس:

ربما قرار ترامب بالاعتراف الأمريكي الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها لهناك، هو أحد أبرز الأحداث التي أثارت غضب الكثيرين في الأوساط العربية، افتتاح السفارة تم في 14 مايو 2018 بحضور إيفانكا ترامب وزوجها.

• إثيوبيا تعين سفيرا لها في إريتريا:

للمرة الأولى منذ 20 عامًا، أعلنت إثيوبيا في 19 يوليو 2018 عن تعيين سفيرًا لها في إريتريا، عقب إعلان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي بقبول تسوية للنزاع الحدودي بين البلدين والذي يعود إلى عام 2002.

• مجموعة عمل إيران:

في 19 أغسطس 2018، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن تشكيل مجموعة عمل إيران؛ لتنسيق سياسة واشنطن تجاه طهران، وترأس المجموعة براين هوك مدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية.

• رفع العلم الإسرائيلي في الإمارات:

في 27 أكتوبر 2018، رفع فريق الجودو الإسرائيلي علم تل أبيب خلال المشاركة ببطولة الجودو الدولية، فضلاً عن عزف النشيد الإسرائيلي، في واقعة هي الأولى تاريخيا، وحضرت وزيرة الثقافة الإسرائيلية مير ريغف الحفل.

• عودة العلاقات الأمريكية الصومالية:

أعلنت الخارجية الأمريكية، في 5 ديسمبر 2018، عن قرارها بإعادة التمثيل الدبلوماسي لها في الصومال بعد غياب 27 عامًا، وكانت واشنطن قد سحبت تمثيلها الدبلوماسي من مقديشو عام 1991.