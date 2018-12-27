بالأسماء.. تشكيل الحكومة السعودية برئاسة خادم الحرمين

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الملك سلمان

تشكيل

 

أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن ملك ?السعودية? ?سلمان بن عبدالعزيز آل سعود? أصدر أمرًا ملكيًّا يقضي بـ"إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته".

وجاء التشكيل كالتالى

-تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الوزراء

- تعيين تركي الشبانة وزيرا للإعلام

- أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

- تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الوزراء

- تعيين عبد الله بن بندر وزيرا للحرس الوطني


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