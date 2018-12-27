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«كورال» البريطاني: «صلاح» سينتقل إلى ريال مدريد

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

توقع سوق المراهنات في إنجلترا، الفريق الجديد للنجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، حال رحيله عن الأنفيلد معقل الريدز.

وتحدثت تقارير صحفية عن إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول، في ظل رغبة الريدز في التعاقد مع اللاعب الصهيوني مؤنس دبور مهاجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

وفقا لموقع "كورال" البريطاني فإن نتائج المراهنة على مستقبل محمد صلاح أكدت أن النجم المصري سينتقل إلى ريال مدريد، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وأضاف الموقع أن صلاح إذا لم ينتقل إلى الريال فإن برشلونة سيكون الأقرب للتعاقد مع هداف ليفربول  وبالمركز الثالث سيكون فريق مانشستر سيتي ثم بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

ويتألق محمد صلاح في الفترة الأخيرة وينافس على صدارة الهدافين بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 هدف مع الثنائي بيير إيمريك أوباميانج وهاري كين.



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