  • الخميس 27 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:15 م
بحث متقدم
كامل الوزير

قيادي إخواني منشق: كامل الوزير «إمحوتب مصر»

منتخب قطر

مصريان في قائمة منتخب قطر لأمم آسيا

أمطار غزيرة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

عادل الجبير

أول تعليق من "الجبير" بعد إعفائه من منصبه

أبوالغيط

الجامعة العربية:«الربيع العربي» سبب الإرهاب

الإمارات تستدعى السفير الإيراني

الإمارات تعيد فتح سفارتها في سوريا

حبس

بسبب «ركنة سيارة».. حبس 11 متهمًا لمدة سنة

وزير الرياضة الجديد

من هو «بن تركي» خليفة تركي آل الشيخ؟

إبراهيم العساف

«العساف».. من السجن إلى «الخارجية» السعودية بأمر ملكي

إثيوبيا

مصر تعين سفيرًا جديدًا في إثيوبيا

«مودريتش» يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

الرياضة

مودريتش
مودريتش

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعرف على شرط «مورينيو» لتدريب ريال مدريد

#

عاجل.. تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية

#

«فينجر» يقترب من تدريب بايرن ميونخ

#

مفاجأة.. «صلاح» سبب رحيل «زيدان» عن الريال

ريال مدريد

المصريون

توتنهام

اقترب الكرواتي لوكا مودريتش، من الرحيل عن ريال مدريد الإسباني، بعد أن قدم أفضل لاعب في العالم لعام 2018 الغالي والنفيس للنادي الملكي منذ انتقاله إليه قادمًا من توتنهام موسم 2012.

صحيفة" موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت اليوم الخميس، أن لوكا مودريتش الفائز بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2018، رفض العرض المقدم من جانب مسئولي الريال لتجديد تعاقده.

وأشارت الصحيفة، أن مودريتش يفكر بقوة في الرحيل عن ريال مدريد والانتقال لصفوف إنتر ميلان الإيطالي بالموسم المقبل.

ويرتبط مودريتش بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2020، ويحاول مسئولي إنتر ميلان ضم اللاعب في الصيف المقبل بعد فشل ضمه في الصيف الماضي، ومن المنتظر أن يكرر المحاولة في الميركاتو الموسم المقبل.

وحقق لوكا مودريتش العديد من الجوائز هذا العام، أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا، وكذلك الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس الأهلي يوجه رسالة لـ«آل الشيخ» بعد إعفائه من منصبه
» «مجدي يعقوب» يكشف عن أسرار ابتكاره عملية «الدومينو»
» ابنة «بيل جيتس» تزور القاهرة مع حبيبها المصري
» «كورال» البريطاني: «صلاح» سينتقل إلى ريال مدريد
» "شرعية الأحواز" تستنكر حملة الاعتقالات الإيرانية ضد العمال
» المشدد 6 سنوات لنجل فنان شهير لاتجاره بالمخدرات
» الخرطوم تستضيف اجتماعًا رباعيًا لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات
» مصير مجهول لـ«بيراميدز» بعد إعفاء «آل الشيخ»
» غادة والي: تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد
» بعد الإمارات.. دول عربية تفتتح سفاراتها في دمشق
» تأجيل محاكمة المتهمين في إرهاب " مطعم كنتاكى "

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية