«مودريتش» يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

27 ديسمبر 2018 - 06:33 م

اقترب الكرواتي لوكا مودريتش، من الرحيل عن ريال مدريد الإسباني، بعد أن قدم أفضل لاعب في العالم لعام 2018 الغالي والنفيس للنادي الملكي منذ انتقاله إليه قادمًا من توتنهام موسم 2012.

صحيفة" موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت اليوم الخميس، أن لوكا مودريتش الفائز بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2018، رفض العرض المقدم من جانب مسئولي الريال لتجديد تعاقده.

وأشارت الصحيفة، أن مودريتش يفكر بقوة في الرحيل عن ريال مدريد والانتقال لصفوف إنتر ميلان الإيطالي بالموسم المقبل.

ويرتبط مودريتش بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2020، ويحاول مسئولي إنتر ميلان ضم اللاعب في الصيف المقبل بعد فشل ضمه في الصيف الماضي، ومن المنتظر أن يكرر المحاولة في الميركاتو الموسم المقبل.

وحقق لوكا مودريتش العديد من الجوائز هذا العام، أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا، وكذلك الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.