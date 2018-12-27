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قيادي إخواني منشق: كامل الوزير «إمحوتب مصر»

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كامل الوزير
كامل الوزير

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كامل الوزير

البشبيشي

قيادي منشق

قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، إن اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هو "إمحوتب" هذا العصر.

وأمحوتب عاش في القرن الـ30 قبل الميلاد، وهو باني هرم زوسر المدرج وهو أول مهندس معماري في التاريخ، وكذلك أول طبيب، وأحد أشهر المهندسين في مصر القديمة، رفع إلى درجة معبود بعد وفاته وأصبح إله الطب.

وكتب "البشبيشي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:"كامل الوزير ، إمحوتب هذا العصر، رجل جالنا من زمن المعجزات، انظروا لعنيه اللي مليانة حب و خير عشان تعرفوا ليه ربنا بيطويله الزمن".

واختتم: "لسة مصر بتجيب رجالة".


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