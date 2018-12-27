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طرد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكونغو الديمقراطية

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الاتحاد الأوروبي
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وكالات - خالد الشرقاوي

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أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها قررت طرد سفير الاتحاد الأوروبي في كينشاسا على خلفية تجديد العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين في البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية في الكونغو الديمقراطية عن هذا القرار، اليوم الخميس بعد اجتماع مع السفراء الأجانب في كينشاسا. ويتعين على السفير مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

ويأتي تجديد العقوبات الأوروبية ضد 14 من المسؤولين الكونغوليين المفروضة منذ عامين، قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية التي من المزمع أن تجري يوم 30 ديسمبر.

وفرضت بروكسل عقوبات على المسؤولين في الكونغو الديمقراطية لـ "عرقلتهم عملية السلام في البلاد وانتهاكات حقوق الإنسان". وتشمل العقوبات مرشح الائتلاف الحاكم إيمانويل رامازاني شاداري لانتخابات الرئاسة.


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