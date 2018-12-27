الإمارات: هذا شرط عودة سوريا للجامعة العربية

27 ديسمبر 2018 - 09:00 م

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن عودة سوريا إلى حضن جامعة الدول العربية تتطلب توافقا من قبل أعضاء المنظمة.

واعتبر "قرقاش"، في حديث لقناة "العربية" السعودية، اليوم الخميس، أن فتح الاتصال مع دمشق "لن يترك الساحة مفتوحة للتدخلات الإيرانية" في الساحة السورية، كما شدد على أن "الجميع مقتنع بأنه لا بد من مسار سياسي لحل الأزمة السورية".

وفي وقت سابق، أعلنت أبوظبي، اليوم الخميس، فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إغلاق دام 7 سنوات.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، "أعلنت أبو ظبي عودة العمل في سفارة الدولة بالعاصمة السورية دمشق".

وفي عام 2011، أغلقت الإمارات سفارتها في دمشق، عقب اندلاع الثورة في سوريا وتعامل النظام العنيف معها.

وخلال الساعات الماضية، أشارت تقارير إعلامية عربية، إلى أعمال ترميم تجرى داخل سفارة الإمارات الواقعة وسط دمشق، في إشارة إلى اقتراب افتتاحها وإعادة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي نوفمبر الماضي، أبدت حكومة النظام السوري ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى دمشق وتفعيل عملها من جديد، بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بعد بدء الحرب في سوريا.